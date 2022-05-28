Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı

28.05.2022 17:07

Yamaç paraşütlerinin hazırlanmasından görüntüler Paraşütçülerin yamaçtan atlamasından detaylar Belirlenen hedefe iniş yapan paraşütçülerden detaylar Paraşütçü Kübra Cengiz ile röportaj Paraşütçü Berat Gezgen ile röportaj Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3.

Yamaç paraşütlerinin hazırlanmasından görüntüler

Paraşütçülerin yamaçtan atlamasından detaylar

Belirlenen hedefe iniş yapan paraşütçülerden detaylar

Paraşütçü Kübra Cengiz ile röportaj

Paraşütçü Berat Gezgen ile röportaj Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın 3. etabı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. etabı 1. gün yarışları gerçekleştirildi.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması ve kentteki uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen şampiyonanın 1. gün uçuşları Tuşba ilçesinin Ayanıs Mahallesi'nde yapıldı.

Farklı illerden gelen paraşütçüler, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaptı.

Şampiyonada pilotlar 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalıştı.

Erzincan'dan yarışa katılan Kübra Cengiz, yaptığı açıklamada, kadın olarak şampiyonaya katılan tek sporcu olduğunu belirterek, kadınları yamaç paraşütü yapmaya davet etti.

Soner Yılmaz da Van'da yamaç paraşütü yapmaya çok elverişli alanlarının olduğunu anlattı.

Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı
Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı
Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı
Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı - Son Dakika
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