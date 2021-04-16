YAMAÇ PARAŞÜTÜ SIRASINDA YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR - Son Dakika

Fethiye Ölüdeniz'de kadın tandem yamaç paraşütü pilotu olan Ayşenur Katırcı, yolcusuyla uçuş yaptığı sırada ilginç bir durum yaşandı. Akrobasi sırasında yolcunun gözünden fırlayan mıknatıslı güneş gözlüğü uçup gitti. Gözlük inanılmaz bir şekilde kısa süre sonra yolcunun kucağına geri döndü. Olay geçen günlerde Ölüdeniz'de meydana geldi. Yıllardır tandem yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ayşenur Katırcı, her zaman olduğu gibi kendisi gibi kadın olan Türk yolcusunu alarak havalandı. Gökyüzünde süzülen ikili bir süre sonra ilginç bir olaya tanıklık etti. Yolcusunun akrobasi hareketi istemesi üzerine pilot Katırcı, spiral (keskin dönüş) denilen hareketi yaptı. Bu sırada yolcunun numaralı gözlüğünde kullandığı mıknatıslı güneş gözlüğü, rüzgarın etkisiyle uçup boşluğa gitti.

Hareket bitiminde yolcu, gözlüğünün mıknatıslı güneş gözlüğü bölümünün uçup gittiğini pilot Ayşenur Katırcıya söylediği sırada, gözlük tekrar yolcunun kucağına geri düştü. O anlar uçuşu kaydettikleri kameraya saniye saniye yansıdı. Pilot ve yolcu yaşanan ilginç olaydan sonra bu duruma kahkahalarla güldü.