Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası Türkiye'de ilk kez başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası yarışması Aksaray'da bugün start aldı.



Hasan Dağı'nda başlayan Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'na 35 ülkeden 120 sporcu katılım sağlarken, Türkiye'den de 10 milli takım sporcusu yer aldı. 120 sporcu sırayla uçuşu gerçekleştirirken Aksaray semaları paraşütçülerin görüntüsüyle rengarenk oldu. 7 gün sürecek olan yarışma 31 Ağustos'ta son bulacak.



Aksaray Valisi Ali Mantı, şampiyona kapsamında eksiklikleri gördüklerini belirterek, "Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı Aksaray'da yapıyoruz. 35 ülkeden 120 sporcumuz katıldı. 1 hafta sürecek olan etkinlik sonrası cumartesi kapanışı yapacağız. Bu vesileyle de eksikliklerimizi görüyoruz. İnşallah ileriki yıllarda yapacağımız şampiyonalarda eksiklikleri giderme yoluna bakacağız" dedi.



Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman ise, "Bu tür yarışmalar dünyanın sayılı ülkelerinde yapılıyor. Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası yarışması başladı. Etkinliğimiz 1 hafta sürecek. 1 hafta sonra da Türk Yıldızları gösterisiyle finalimizi yapacağız" şeklinde konuştu. - AKSARAY