Son Dakika Haberleri: Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı
Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

27 dakika önce

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.

Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.


SAÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak, topluluğun amacı ve hedefleri anlatıldı.


Fotoğraf ve videolar eşliğinde yapılan tanıtım toplantısında, yapılan çalışmalar anlatılırken, topluluğun hedefleri ve amaçları sıralandı. Toplantıya katılan yamaç paraşütü eğitmenleri de öğrencilere merak ettikleri konularla ilgili bilgiler verdi. Tanışma toplantısı, öğrencilerin üyelik işlemleri ile sona erdi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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