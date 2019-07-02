Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı
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Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı

1 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.

Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan L. Güner (40) iniş yaptığı esnada ağaçlara takıldı. Paraşütü ile birlikte ağaçta mahsur kalan Güner'i gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Uzungöl'e giden AFAD ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtararak 112 acil ekiplerine teslim etti. Güner'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel
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