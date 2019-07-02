Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı
1 saat önce
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
'un Çaykara
ilçesine bağlı Uzungöl
'de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan L. Güner (40) iniş yaptığı esnada ağaçlara takıldı. Paraşütü ile birlikte ağaçta mahsur kalan Güner'i gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Uzungöl'e giden AFAD
ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtararak 112 acil ekiplerine teslim etti. Güner'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON
Köy halkı, tüfekle sürülerinin başında kurt nöbeti tutuyor
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı
ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı