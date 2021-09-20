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Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti - Son Dakika

Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti

20.09.2021 09:53
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti, System.String[]

Adana'da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik 'piton döneri' hazırlayarak yedi.

Adana'da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik 'piton döneri' hazırlayarak yedi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Farklılık oluşturmak için Taş, eğitmen Tuna Emrah Gök eşliğinde yamaç paraşütünde kurduğu düzenekle metrelik döneri hazırladı. Yaklaşık 1 saat 500 metre havada kalan Taş, döneri hazırlayıp Gök ile birlikte yedi. Taş'ın kaydedip paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü.

Mehmet İkram Taş, "Bir aksiyon olsun dedik. Hep karada yapıyorduk bu sefer de havada yapalım dedik. Ne kadar zor da olsa çok güzel bir duyguydu. Anlatılmaz, yaşanır derler ya öyle bir şeydi. Havada ortalama 1 saat kaldık, döneri hazırlamam da 30 dakika sürdü. Farklı bir duygu. Zorlansak da her şeye değer. Havada piton döner yemek çok güzel bir duyguydu" diye konuştu. - ADANA

Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti

Seyhan, Adana, Tavuk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti - Son Dakika
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