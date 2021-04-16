Yamaç paraşütünde uçan gözlüğü, kucağına düştü; o anlar kamerada - Son Dakika

FETHİYE Ölüdeniz'de, yamaç paraşütü pilotu Ayşenur Katırcı'nın uçuş yaptığı yolcusunun gözünden güneş gözlüğü, rüzgarın etkisiyle fırladı. Gözlüğü kısa sürede kucağına düşen yolcu, hem şaşırıp hem sevinirken, havada yaşanan ilginç anlar, kameraya yansıdı.

Yıllardır tandem yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ayşenur Katırcı, Ölüdeniz'den kadın yolcusunu alarak havalandı. Gökyüzünde süzülen ikili, bir süre ilginç anlar yaşadı. Yolcusunun akrobasi hareketi istemesi üzerine Katırcı, spiral (keskin dönüş) denilen hareketi yaptı. Saniyeler içinde yolcunun güneş gözlüğü, rüzgarın da etkisiyle gözünden fırladı. Yolcu, keskin dönüş bitiminde, Katırcı'ya uçup gittiğini söylediği gözlüğünü bir anda kucağında buldu. Yolcu, güneş gözlüğünün kucağına düşmesine hem şaşırıp hem sevinirken, havada yaşanan bu anlar, kameraya anbean yansıdı. Pilot ve yolcusu, yaşadıklarına kahkahalarla güldü.