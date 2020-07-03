Yamaç paraşütüne bağlanan koltukta gökyüzünde televizyon izledi - Son Dakika

Yamaç paraşütüne bağlanan koltukta gökyüzünde televizyon izledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.

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Gökyüzünde televizyon izlemek isteyen tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Kaval, bir koltuğa kendi imkanlarıyla televizyon ve tekerlek yerleştirdi.

Hasan Kaval, hazırlıkların ardından koltuğu, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarttı.

Arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yapan Kaval, oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken Hasan Kaval, televizyon izlerken, bir yandan da çerez yedi.

Eşsiz Ölüdeniz manzarasındaki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Kaval, Belcekız Plajı sahiline sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. Hasan Kaval'ın sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntüsü ise çok sayıda kişinin beğenisini topladı.

Kaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini söyledi.

Daha önceki uçuşlarda arkadaşlarıyla havada tavla ve okey oynadığını belirten Hasan Kaval, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu. Yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. İnsanlara bu sporun tehlikeli değil güvenli olduğuna inandırmak için mücadele ediyorum." dedi.

Herkesin hayatında bir kez bile olsa yamaç paraşütüyle uçuş heyecanını yaşaması gerektiğini anlatan Kaval, gökyüzü sevdalılarını eşsiz Ölüdeniz manzarasını paraşütten seyretmeye davet etti.

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütüne bağlanan koltukta gökyüzünde televizyon izledi - Son Dakika

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