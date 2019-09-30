Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi, paraşütün ipi kopunca denize acil iniş gerçekleştirdi.

Akçalı Tepesi'nden atlayış yapan pilot Tulgay Özden ve 70 yaşındaki Danimarkalı turisti taşıyan yamaç paraşütünün ana bağlantı ipleri, yaklaşık 700 metre yükseklikteyken koptu.

Hızlı bir şekilde irtifa kaybeden paraşütte pilotun müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı.

Pilot ve beraberindeki turist kurtarma botuyla kıyıya çıkarıldı.

"Sorunsuz şekilde indik"

Pilot Tulgay Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlanmış uçuşlarını yaptıkları sırada deniz üzerine geldikleri anda 9 ana ipte kopmalar yaşandığını söyledi.

Acil durum usulleri gereği yedek paraşütü açıp mümkün olan en uygun yere inmeleri gerektiğini aktaran Özden, "Yedek paraşütümüzü açtık. Müşterimiz ve ben sağlıklı bir şekilde denize iniş yaparak kurtarma botu ile çıkışımızı gerçekleştirdik. Müşterimiz çok soğukkanlıydı, sorunsuz şekilde indik." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün iplerinin kopması sonucu yaşananlar, paraşütteki kameraya yansıdı.