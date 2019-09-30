Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar

26 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi, paraşütün ipi kopunca denize acil iniş gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan iki kişi, paraşütün ipi kopunca denize acil iniş gerçekleştirdi.

Akçalı Tepesi'nden atlayış yapan pilot Tulgay Özden ve 70 yaşındaki Danimarkalı turisti taşıyan yamaç paraşütünün ana bağlantı ipleri, yaklaşık 700 metre yükseklikteyken koptu.

Hızlı bir şekilde irtifa kaybeden paraşütte pilotun müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı.

Pilot ve beraberindeki turist kurtarma botuyla kıyıya çıkarıldı.

"Sorunsuz şekilde indik"

Pilot Tulgay Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlanmış uçuşlarını yaptıkları sırada deniz üzerine geldikleri anda 9 ana ipte kopmalar yaşandığını söyledi.

Acil durum usulleri gereği yedek paraşütü açıp mümkün olan en uygun yere inmeleri gerektiğini aktaran Özden, "Yedek paraşütümüzü açtık. Müşterimiz ve ben sağlıklı bir şekilde denize iniş yaparak kurtarma botu ile çıkışımızı gerçekleştirdik. Müşterimiz çok soğukkanlıydı, sorunsuz şekilde indik." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün iplerinin kopması sonucu yaşananlar, paraşütteki kameraya yansıdı.

Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar

Antalya, Alanya, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı
TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı Eski Bakan Faruk Çelik: 50+1 Türkiye'yi yorar yüzde 40 alan seçilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]