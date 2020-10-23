Yamaç paraşütünün kalbi Aksaray'da atacak - Son Dakika

Yamaç paraşütünün kalbi Aksaray'da atacak

23.10.2020 16:38
Yamaç paraşütünün kalbi Aksaray'da atacak, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın yamaç paraşütü sporunda bir merkez olması yönündeki çalışmaların somut adımlarla ilerlediğini, bu kapsamda Türk Hava Kurumu (THK) ile bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın yamaç paraşütü sporunda bir merkez olması yönündeki çalışmaların somut adımlarla ilerlediğini, bu kapsamda Türk Hava Kurumu (THK) ile bir protokol imzaladıklarını söyledi.

3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın, dünya genelinde, ideal yamaç paraşütü bölgeleri arasında ilk üç içinde olduğunu ve profesyonel bağlamda yapılan uçuş ve atlayışlarla ilgili bir standart sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Rektör Şahin, samimiyetle attıkları adımların karşılığını almaya başladıklarını belirtti. Uzun süredir bu konuyla ilgili gerek yerel gerekse ülke çapında araştırmalar ve değerlendirmeler yaptıklarına dikkat çeken Rektör Şahin, "Anımsanacağı üzere 2019 yılı Ağustos ayında Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası Aksaray'da yapıldı. Başarıyla tamamlanan organizasyonun ardından bu husustaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Biz, aynı zamanda spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan bir Üniversiteyiz. Bu sorumluluğumuz gereği şehrimizde yeni sportif etkinlikler yapmak, bunlarla alakalı eğitimler düzenlemek, üretime dönük projeler geliştirmek; kısaca şehre yeni bir ufuk ve bakış açısı kazandırmak gibi ödevlerimiz var. Yamaç paraşütünü de bu bağlamda çok önemsiyoruz" dedi.

Etkinlikleri el yordamı ile değil, belli bir disiplin ve standart üzerinden gerçekleştirmek istediklerine de temas eden Prof. Şahin, "Bu nedenle THK ile bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında Üniversitemiz ve dolayısıyla şehrimiz, yamaç paraşütü sporunun hem uygulama hem de eğitim bağlamında bir merkezi olacaktır. Uçuşlar ve atlayışlar THK'nın yönergeleri doğrultusunda ve emniyet kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Aynı zamanda branşa dair eğitim programlarımız da yine kurumun koordinesinde hazırlanacaktır" dedi. Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonların şehirde düzenlenmeye başlamasıyla birlikte, Aksaray için yeni bir hikayenin de başlayacağını kaydeden Rektör Yusuf Şahin, "Kısa zaman içinde şehrimizin uygulamadan eğitime, malzemeden branş bilgi ve deneyimine kadar geniş bir alanda, özel olarak tercih edilen ve aranan bir şehir olacağına inanıyoruz. Bu girişim aynı zamanda şehrimize yeni bir spor, organizasyon ve üretim kültürü de kazandıracaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Rektör Şahin ve THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, işbirliği protokolünü imzaladı. Prof. Dr. Şahin, katkıları münasebetiyle Aşcı ve ekibine teşekkür etti. - AKSARAY

Yamaç paraşütünün kalbi Aksaray'da atacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yamaç paraşütünün kalbi Aksaray'da atacak - Son Dakika Spor

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