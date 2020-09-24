Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde görevli polis memuru Yunus Koşar, yamaç paraşütüyle atlayışında saz çalıp "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi.

Koşar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın bin 700 rakımlı pistinden yamaç paraşütü pilotuyla atlayış gerçekleştirdi.

Gökyüzünde saz çalan Koşar, vefatının 8. yılı dolayısıyla Ertaş'ın "Çiçekler Ekiliyor" türküsünü seslendirdi.

Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bağlama çalarak türkü söylediğini ifade etti.

Neşet Ertaş hayranı olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu anlatan Koşar, "Hobi olarak bu işi yapıyorum. Kendime ait birçok türküm var. Fakat ölümünün 8. yılı nedeniyle, bin 700 metre yükseklikte yamaç paraşütü yaparken, üstadın bir türküsünü seslendirdim." dedi.