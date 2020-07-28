Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı (YENİDEN) - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolog Serkan Çimen, yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söyledi.Alanya'da L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görevli psikolog Serkan Çimen, geçen hafta pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Diğer birçok insandan farklı olarak Çimen, en büyük hobisi olan gitarıyla birlikte uçarak 800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi. Alanya'nın Yassı Tepe mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanan Çimen, 800 metre yükseklikte gitar çaldı ve 'Aldırma Deli Gönül' şarkısını seslendirdi. Bu anlar uçuş kamerasına yansırken, Çimen'in mini konseri herkesin beğenisini topladı.