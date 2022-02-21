Yamaç paraşütüyle denize düştü, yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'den yamaç paraşütüyle atlayan Mesut Altın (31), rüzgarın etkisiyle savrularak denize düştü. Kendi imkanları ile paraşütten kurtulan Altın, yaklaşık 100 metre yüzerek kıyıya çıktı.

Trabzon'dan Ordu'ya gelen Mesut Altın, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'den paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Bir süre havada paraşütle uçan Altın, rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybetti. Paraşütüyle birlikte irtifa kaybeden Altın, denize düştü. 100 metre açıkta suda paraşütüyle birlikte kalan Altın'ı görenlerin ihbarı ile kıyıya polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada paraşütün iplerinden kurtulmayı başaran Altın, yüzerek kıyıya çıktı. Sağlık görevlerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Altın, daha sonra arkadaşlarının aracıyla olay yerinden ayrıldı.