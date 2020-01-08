Yamaç paraşütüyle Pamukkale heyecanı, kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yamaç paraşütüyle Pamukkale heyecanı, kameraya yansıdı - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle Pamukkale heyecanı, kameraya yansıdı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan kişinin gökyüzünde yaşadığı heyecan dolu dakikalar, aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Yamaç paraşütüyle Pamukkale heyecanı, kameraya yansıdı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan kişinin gökyüzünde yaşadığı heyecan dolu dakikalar, aksiyon kamerası ile görüntülendi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor.

Pamukkale'nin büyüleyici görselliğini havadan seyreden adrenalin tutkunları, yaşadıklarını fotoğraf ve videoya kaydederek ölümsüzleştiriyor.

Yamaç paraşütü, eşsiz manzarayı seyir imkanı verirken yükseklik korkusuyla mücadele verenlerin ilginç görüntülerine de sahne oluyor.

Denizli'den kısa süre sonra vatani görevini yapmaya gidecek olan Mehmet Görmez de Pamukkale semalarında bu heyecanı yaşayanlardan.

Dinamit Tepe'den pilot Ramazan Bilgin ile atlayış yapan Görmez'in yaşadığı heyecan ve korku dolu anlar, aksiyon kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Bilgin ile pilot arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor.

"Atlayıştan sonra korku geçiyor"

Yamaç paraşütü pilotu Ramazan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'deki yamaç paraşütü merkezinin her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciye gökyüzünde süzülme imkanı sağladığını belirtti.

Bilgin, "Misafirlerimiz gökyüzünden Pamukkale'nin büyüleyici manzarası karşısında mest oluyor. Bazen hiç binmeyenlerde ilk başta korku ve heyecan olsa da atlayıştan sonra korku geçiyor. Aslında çok güvenli bir hava sporu. Korkuyu yenip yere inince o heyecanı tekrar yaşamak istiyorlar." dedi.

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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