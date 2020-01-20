Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi - Son Dakika

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Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi
7 saat önce
Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi
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