Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi - Son Dakika

Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi

7 saat önce

Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi.

Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi

Yamaç paraşütüyle sahaya indi, hakem kırmızı kart gösterdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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