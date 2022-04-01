Yamaç paraşütçüsü sahilde kadına çarptı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütçüsü sahile inerken ailesiyle yürüyüş yapan kadına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alanya'da dün yamaç paraşütüyle Kleopatra Plajı'na inmeye çalışan paraşütçü, sahilde ailesiyle yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadına çevredekiler yardım etti. Paraşütçünün kadına çarpma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdaki bir kişi, paraşütçünün inişini çekerken, kazayı görüntüledi. Sahildekilerden bazıları paraşütçüye tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
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