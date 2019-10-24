"Yamaç paraşütüyle uçmak, trafikte araç kullanmaktan daha güvenli"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde meydana gelen akrobasi kazalarının 'yamaç paraşütü güvensizdir algısı' oluşturduğunu belirten Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, yamaç paraşütünün dünyanın en güvenli sporları arasında yer aldığını kaydetti.

Ölüdeniz Mahalle'nde 15-20 Ekim tarihleri arasında 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları katıldı. Bin 965 rakımlı Babadağ'ın zirvesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden atlayış yapan akrobasi pilotları Ölüdeniz semalarında nefesleri kesen akrobasi gösterileri gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı tatilcilerin Beleğiz Plajı'ndan izlediği gösteriler sırasında kazalar da meydana geldi. Yaşanan kazalarda 2'si Rus, 1'i Alman uyruklu 3 akrobasi pilotu yaşamını yitirdi.

"YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇMAK TRAFİKTE ARAÇ KULLANMAKTAN DAHA GÜVENLİ"

Festival kapsamında yaşanan kazaların "yamaç paraşütünün güvensiz olduğu" algısı oluşturduğunu belirten Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, kazaların akrobasi pilotlarının hatalarından kaynaklandığını belirterek, bu kazaların tatilcilerle birlikte yapılan tandem (ikili) atlayışlarla karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. Kooperatife bağlı ticari uçuş yapan yaklaşık 300 yamaç paraşütü pilotu bulunduğunu kaydeden Akçay, "Babadağ'dan yıllık tandem 200 bin, single da (tek kişilik) 20 bin uçuş yapılıyor. Burada yaşanan kazalar özellikle tekli ve eğitim amaçlı yapılan uçuşlarda oluyor. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar yamaç paraşütü eğitimi almak için eğitmenleriyle Ölüdeniz'e geliyor. Yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzülmek trafikte seyretmekten daha güvenli" dedi.

Son zamanlarda bazı basın yayın organların yer alan yamaç paraşütü sporunun güven vermediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Akçay, tatilcilerin yamaç paraşütüyle eşsiz bir deneyim yaşamak için Ölüdeniz'e davet etti.

(Murat Yalçın/İHA)