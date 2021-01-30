Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor - Son Dakika

Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor

30.01.2021 10:42

Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor Hayalini kurup yaptığı kaleye 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı Samsun'da yaşayan eski komando, dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden (Covid-19) yamacın başına yaptığı kalede şehirden uzak, doğal bir yaşam sürerek korunuyor.

Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor

Hayalini kurup yaptığı kaleye 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı

SAMSUN - Samsun'da yaşayan eski komando, dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden (Covid-19) yamacın başına yaptığı kalede şehirden uzak, doğal bir yaşam sürerek korunuyor.

51 yaşındaki Emrullah Kaya, askerliğini komando olarak yaptı. Askerliğinin büyük bir bölümü dağlarda geçen Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üst bölgesine de benzeyen bir kale yaptı. 800 metre karelik bir arsa üzerine inşa edilen kalenin yapımı 7 sene sürdü. Maliyeti yaklaşık 3 milyon tutan yerin görünümü kaleye benzemesinden dolayı insanların ilgisini çekerken, Kaya, şehirden uzakta olan bu kalede korona virüsünden uzak bir hayat sürüyor.

"Kaleye 5 milyon TL teklif ettiler, kabul etmedim"

Hayalini kurup, yaptığı kaleye 5 milyon TL verip almak isteyenlerin de olduğunu ifade eden Emrullah Kaya, "Çocukluğumdan beri yamacın başında küçük bir kulübem olsun diye çok istemiştim. Askerliğimi de komando olarak yapmıştım. Oradaki dağlarda aldığım haz da aklımda kalmıştı. 35 metrelik uçurum kenarındaki bu kaleyi yapmak için 7 sene uğraş verdim. Burayı ilk önce bin kamyon taş ile doldurdum. Böylece 35 metre yüksekliğe ulaştım. Burayı satın almak isteyen de oldu. 5 milyon TL para teklif ettiler ama ben satmadım. Burası yaşamak için süper bir yer. Doğal yaşamı herkese tavsiye ederim" dedi.

"Doğal yaşam sayesinde korona virüse yakalanmadık"

Şehir hayatından ve kalabalıktan uzak doğal yaşam sayesinde korona virüse hiç yakalanmadıklarına da değinen Kaya, "Burada şehirden uzakta doğa ile iç içe bir yaşam sürdürüyorum. Kaleye yakın bir evim daha var. Akşamları genelde kalede vakit geçiriyoruz. Burada şömine başında oturup, semaver çayı içiyoruz. Doğal yaşam sayesinde de şu ana kadar korona virüsüne yakalanmadık. Buranın havası çok güzel, manzarası daha da güzel. Komandoluğun verdiği heves ile derenin yamacına kartal yuvası gibi yer yaptık. Görenler buraya, 'Kartal yuvası ya da komandonun kalesi' diyor. Çok ziyaret etmek isteyen oluyor. İçerisi de çok güzel bir kültür evi gibi oldu. Herkesin hayaline kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor
Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor
Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor
Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor

Türk Lirası, Koronavirüs, Komando, Samsun, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yamacın başına yaptığı kale ile koronadan korunuyor - Son Dakika


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