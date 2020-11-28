Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor - Son Dakika

Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor

28.11.2020 16:04

Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tophane yamaçlarında başlattığı kapsamlı temizlik çalışmasında ikinci etap başladı.

Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tophane yamaçlarında başlattığı kapsamlı temizlik çalışmasında ikinci etap başladı. Yamaçların Altıparmak Caddesi'ne cepheli bölümünde gerçekleştirilecek çalışmalarla tarihi bölge görüntü kirliliğinden arındırılacak.

Bursa'nın tarih başkenti kimliğini öne çıkaracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'ni de içine alan 'Tarih Adası' çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kent siluetine değer katan Tophane yamaçlarındaki temizlik çalışmasına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 kişilik bir ekiple yapılan ve pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, karton kutulardan oluşan 30 kamyon atığın toplandığı birinci etap çalışmalarında kuruyan ot ve dal parçaları kaldırıldı, yamaçtaki yürüyüş yollarının zemini temizlendi, kör noktalardaki aydınlatma sistemleri yenilendi. Yamaçlara çok sayıda renkli çalı bitkisi ve erguvan dikildi. Çalışmaların tamamlandığı bölge, yenilenen estetik görüntüsüyle Bursa'ya değer katarken, çalışmalarda ikinci etaba geçildi.

Yamaçların Altıparmak Caddesi'ne cepheli bölümünde başlatılan ikinci etap çalışmalarında da dik eğitimli yamaçlarda bellerine bağladıkları halatlarla temizlik yapan ekipler, hem bölgeye atılan atıkları temizliyor hem de kuru dal parçaları ve çalıları ortadan kaldırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır hayal edilen ancak bir türlü gerçekleşmeyen önemli bir projenin startını verdiklerini hatırlattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'ni de içine alanı bir 'Tarih Adasına' dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Saat Kulesinin restorasyonu bitti ve ışıklandırması yapıldı. Tophane yamaçlarında yıllardır ihmal edilen temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimizden ve tüm misafirlerimizden özellikle şunu istirham ediyorum. Gerçekten bu yamaçlarda iş yapmak, çalışmak çok kolay değil. Onlarca arkadaşımız burada çalışıyor. Lütfen çerçöp atarak kirliliğe meydan vermeyelim. Gerçekten temizliği çok zor ve bu güzelliği hep beraber şehir olarak yaşayalım" dedi.

Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor
Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor
Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor
Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yamaçlar Tophane'ye değer katıyor - Son Dakika


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