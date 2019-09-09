Son Dakika Haberleri: Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı
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Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı

22 dakika önce

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı.

Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı, System.String[]
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı.
Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Melek Şener'in keçisi, sürüden ayrılıp, indiği dağ yamacında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan Şener, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye de durumu AKUT'a bildirdi. Bölgeye gelen AKUT ekibi, 5 saat süren çalışma sonunda keçiyi kurtarıp, sahibine teslim etti.



Çamlıyayla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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