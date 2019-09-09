Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı
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MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
MERSİN'in Çamlıyayla
ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı.
Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Melek Şener'in keçisi, sürüden ayrılıp, indiği dağ yamacında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan Şener, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye
de durumu AKUT'a bildirdi. Bölgeye gelen AKUT ekibi, 5 saat süren çalışma sonunda keçiyi kurtarıp, sahibine teslim etti.
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