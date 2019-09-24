Yamaçta mahsur kalan keçi, 7 saatlik operasyonla kurtarıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Değirmençay Mahallesi'nde dağ yamacında mahsur kalan 1 keçi, AKUT ekiplerinin 7 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibi, 5 gönüllüsüyle Demirmençay Mahallesi'nde dağ yamacında mahsur kalan keçinin bulunduğu bölgeye gitti. Bölgede önce inceleme yapan ekip, daha sonra kurtarma operasyonunu başlattı. Halat yardımıyla keçinin mahsur kaldığı yere inen AKUT ekipleri, keçiyi halata bağlayarak yukarı çıkardı.
7 saat süren çalışmayla kurtarılan keçi, sahibi Salih Gür'e teslim edildi. - MERSİN