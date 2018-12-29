Son Dakika Haberleri: Yamaçta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Yamaçta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

22 dakika önce

Mersin'de dağ yamacında mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.

Yamaçta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Mersin'de dağ yamacında mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Erçel Mahallesi'nde çobanlık yapan Salih Gör, sabah saatlerinde keçilerini otlatmaya götürdü.

Kırsal bölgede bir süre hayvanları otlatan Gör, bir keçisinin kaybolduğunu fark etti.

AKUT'un Mersin ekibine ulaşan Gör, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan 5 kişilik AKUT Mersin ekibi, bölgede yaptığı araştırmada keçinin, bir yamaç kenarında mahsur kaldığını tespit etti.

Ekipler, bölgeye inerek çıkardığı keçiyi sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:21 Kaynak: AA

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