Yamaçta Mahsur Kalan Keçiler 5 Saat Süren Operasyonla Kurtarıldı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde yamaçta mahsur kalan 2 keçiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri 5 saat süren operasyonla kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Üçtepe
mevkisinde kırsal alanda bulunan bir yamaçta 2 keçi mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibinden 4 gönüllü, yamaçta 30-35 metre aşağıda bulunan 2 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 2 keçiyi yine halat yardımıyla yukarı çekti. 5 saat süren operasyon sonucunda kurtarılan keçiler, sahibi Hasan Gökçe
'ye teslim edildi.
Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden Gökçe, hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:23 Kaynak: İHA
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