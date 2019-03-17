Son Dakika Haberleri: Yamaçtaki Islak Asfalttan Laminant Parçaları ile Böyle Kaydılar

Yamaçtaki Islak Asfalttan Laminant Parçaları ile Böyle Kaydılar

49 dakika önce

Gümüşhane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan asfaltın üzerine koydukları tahtalarla kayan çocuklar, sürtünme nedeniyle yırtılan ve ıslanan elbiselerine aldırmadan eğlencenin tadını çıkardı.

Yamaçtaki Islak Asfalttan Laminant Parçaları ile Böyle Kaydılar, System.String[]
Gümüşhane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan asfaltın üzerine koydukları tahtalarla kayan çocuklar, sürtünme nedeniyle yırtılan ve ıslanan elbiselerine aldırmadan eğlencenin tadını çıkardı.

Gümüşhane'de çocuk olmak böyle bir şey

Derin bir vadinin yamaçlarına kurulan Gümüşhane'de çocuklar her türlü imkanı değerlendirerek kendilerine eğlence ortamı oluşturuyor.

Oltanbey Mahallesi Müze Sokakta yağışın ardından kayganlaşan asfalt yolda kaymak isteyen çocuklar, yakınlardaki inşaatlardan aldıkları laminantlarla yolda dakikalarca kaydı.

Yırtılan ve ıslanan elbiselerine aldırmadılar

Az sayıda da olsa yoldan geçen araçlara aldırmadan eğlencenin tadını çıkaran çocukların eğlenceli halleri bölgede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, sürtünme nedeniyle yırtılan ve ıslanan elbiselerine aldırmayan çocuklar eğlencenin doruğuna ulaştı.

Laminant go-kart

"Go-Kart" yaptıklarını ifade eden çocukların dik rampadan hızla kaydıkları gözlenirken, elleriyle hızlanan çocukların bazen tahtaların üzerinden düştüğü, bazen de hızlarının etkisiyle tahtalardan düşmeleri kameralara takıldı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

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