Yamaçtan düşen ineği kurtarmak için iş makinesiyle yol açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yamaçtan düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çayiçi Mahallesi'nde yaşayan Bayram Sarıağaçlı, 2 gün önce otlaması için Sarıağaç mevkindeki ormanlık alana bıraktığı ineğinin yamaçtan düştüğünü fark ederek, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Kumluca Biriminden yardım istedi.

İtfaiye erleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan inek ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle yürüyemeyince, ahırına kadar taşınması için Kumluca Belediyesinden yardım istendi.

Durumdan haberdar edilen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesiyle ineğin bulunduğu sarp araziye ulaşabilmek için yaklaşık 50 metrelik yol açıldı.

Ardından iş makinesine konulan inek, ahırına kadar götürüldü.

3 aylık buzağısı olan yaralı ineğin tedavisinin belediye veterinerince yapılacağı belirtildi.

İneğine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Sarıağaç, "İtfaiyecilerimiz ve belediyemizden Allah razı olsun. Başka türlü insan gücüyle buradan çıkaramazdık. İneğimizi kurtardık, buzağısı vardı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.