VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

04.03.2022 11:29

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Çatbayır Mahallesi'nin yolu, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Çatbayır Mahallesi'nin yolu, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bahçesaray ilçesinin kırsal Çatbayır Mahallesi yolu, dün meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Dün yapılan 2 saatlik çalışmayla yol yeniden ulaşıma açıldı. Bugün sabah saatlerinde yine aynı mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapattı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN-YAMAÇTAN DÜŞEN KAYALAR NEDENİYLE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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