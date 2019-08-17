Yamaçtan düşen mühendis, yaralandı
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ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde yamaçtan düşerek yaralanan inşaat mühendisi Saffet Salur (27), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:58 Kaynak: DHA
ADANA'nın Aladağ
ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde yamaçtan düşerek yaralanan inşaat mühendisi Saffet Salur
(27), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hastanede tedavi gören genç mühendisin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kayseri
'den arkadaşıyla Adana
'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelaleleri'ne gezmeye gelen inşaat mühendisi Saffet Salur, dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Salur, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen genç mühendisin durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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