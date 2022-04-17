Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa- Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar araç trafiğini ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü.

Olay Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkide saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayalar isabet etmesiyle bazı araçlara hasar gördü.

Kayaların yeniden düşme tehlikesine karşı, ekipleri araç trafiğini tek şeritli verirken karayolları karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.