Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı

17.04.2022 23:43

Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar araç trafiğini ulaşıma kapattı.

Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa- Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar araç trafiğini ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü.

Olay Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkide saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayalar isabet etmesiyle bazı araçlara hasar gördü.

Kayaların yeniden düşme tehlikesine karşı, ekipleri araç trafiğini tek şeritli verirken karayolları karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı
Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı
Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı
Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı
Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı

YORUMLAR
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Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor Tırın devrildiği Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kemalpaşa, Tragger, Artvin, Hopa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yamaçtan kopan dev kayalar Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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