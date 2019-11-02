Son Dakika Haberleri: Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı
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Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı

6 saat önce

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya kütlesi, Akdoğan ailesinin evine hasar verdi.

Yamaçtan kopan kaya kütlesi eve çarptı, System.String[]

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçtan kopan kaya kütlesi, Akdoğan ailesinin evine hasar verdi. Kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile, korku yaşadı.

İlçede etkili olan sağanağın etkisiyle dün gece saatlerinde Yenicami Mahallesi'nde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, Saniye Akdoğan'a ait eve çarptı. Yamaçtaki evin duvarını yıkıp çatısında hasara neden olan kayanın altında kalmaktan son anda kurtulan aile fertleri, korku ve panik yaşadı. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya kütlesi, çarptığı evde hasara yol açtı. 50 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın parçalanarak alınması planlanıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
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