Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Binaya Zarar Verdi

Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Binaya Zarar Verdi

1 saat önce

Gümüşhane'de, yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı bir binada hasar meydana geldi.

Gümüşhane'de, yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı bir binada hasar meydana geldi.

Oltanbey Mahallesi'nde, yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak Müze Evleri Sitesi'ndeki 10 katlı E Blok'un 2. ve 4'üncü katlarına çarptı.

Olayda, binanın merdivenlerinin bulunduğu söz konusu katlardaki duvar kısmen yıkıldı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevliler, bölgede önlem aldı.

Binanın çevresinde de güvenlik önlemleri alan görevliler, incelemeler sonrası buradan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı

Son Dakika! ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:39:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Binaya Zarar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]