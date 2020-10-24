Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi - Son Dakika

Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi

24.10.2020 15:40
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin üzerine düştü.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin üzerine düştü. Ev sahibi hamile Özge Şeker (27), "Çocuğum olaydan hemen önce banyodaydı. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı" dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/1 Sokak'ta meydana geldi. Özge ve Halil Şeker (29) çiftine ait müstakil bir evin üzerine, büyük bir gürültüyle yamaçtaki kaya parçaları düştü. Kayalar, evin banyo kısmının çatısından içeri girdi. Bu sırada banyoda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çiftin 6 yaşındaki oğlu İbrahim Poyraz Şeker'in, olaydan hemen önce banyodan çıktığı öğrenildi.Olaydan 5 saniye önce oğlu İbrahim Poyraz'ın evin banyosunda olduğunu belirterek, "Ben 5 aylık hamileyim. Olay sırasında evde komşularımız vardı, biz balkonda otururken çocuklar da odada oyun oynuyordu. Birden yer sarsılmaya başladı ve kayalar evin içine girdi. Ben çocuğum içeride kaldı zannettim. Korkudan kendimi kaybedip banyoya girdim ve molozları kaldırarak çocuğumu aramaya başladım. Sonradan dışarıda olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadım. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı. Geçen senelerde aynı olay başka bir komşumuzun başına geldi. Bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.


Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi - Son Dakika

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