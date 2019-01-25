Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Karayolunu Kapattı

Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Karayolunu Kapattı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı.

Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Karayolunu Kapattı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı.

Güney'den saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Bodrum'da son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum- Turgutreis karayolu Akçaalan Mahallesi'nde ikinci kez toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesi sonucu yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Olayla ilgili bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapanan karayolunda güvenlik önlemi alınırken, belediye ekipleri kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik akışı ise bir süre ara yollardan sağlandı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, ilçede akşam saatlerinden itibaren fırtına ve ardından da yağış beklendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:01 Kaynak: AA

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