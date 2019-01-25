Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Karayolunu Kapattı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı. Güney
'den saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Bodrum'da son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum- Turgutreis
karayolu Akçaalan
Mahallesi'nde ikinci kez toprak kayması meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesi sonucu yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Olayla ilgili bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Trafiğe kapanan karayolunda güvenlik önlemi alınırken, belediye ekipleri kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik akışı ise bir süre ara yollardan sağlandı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, ilçede akşam saatlerinden itibaren fırtına ve ardından da yağış beklendiğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:12 Kaynak: AA
Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız