Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

18.04.2022 10:30
Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan ve karayoluna düşerek trafiği kapatan dev kayalar temizlendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan ve karayoluna düşerek trafiği kapatan dev kayalar temizlendi. Hopa- Kemalpaşa karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde dün gece yaşanan olayda yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayoluna düşerek trafiği ulaşıma kapattı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü. Ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışması sonrası Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma yeniden açıldı. - ARTVİN

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Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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