Yamaçtan kopan kaya parçası araca çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Artvin- Borçka kara yolunun İbrikli köyü mevkisinde seyir halindeki Dursun Yılmaz (58) yönetimindeki 08 AAN 905 plakalı hafif ticari araca yamaçtan kopan kaya parçası çarptı. Yamaçtan koparak aracın yan camını kıran kaya parçası sürücü Yılmaz'ın üzerine düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Artvin Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Yılmaz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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