Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü - Son Dakika

Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü

1 saat önce

Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü Sivas'ta sağanak yağmurun etkisi ile Yukarı Tekke mevkiinde, yamaçtan kopan kaya parçaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine düştü.

Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü

SİVAS - Sivas'ta sağanak yağmurun etkisi ile Yukarı Tekke mevkiinde, yamaçtan kopan kaya parçaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine düştü.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur gece yarısında etkisini arttırdı. Yağmurun etkisi ile Yukarı Tekke Mevkiinde yamaçtan kaYalar koparak yamacın altında bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bahçesine ve müdürlüğün yanından geçen yola düştü. Olay sırasında çevrede kimselerin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. AFAD il müdürlüğü ve Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kapanan yol araç trafiğine açıldı.

Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
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