Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Kopan Kaya Parçası, Kamyonetin Üzerine Düştü

Yamaçtan Kopan Kaya Parçası, Kamyonetin Üzerine Düştü

54 dakika önce

BODRUM'da sağanak etkisiyle zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları, kamyonetin üzerine düştü.

Yamaçtan Kopan Kaya Parçası, Kamyonetin Üzerine Düştü, System.String[]
BODRUM'da sağanak etkisiyle zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları, kamyonetin üzerine düştü. Ön yolcu camını çökerten kaya parçası, o koltukta kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanmaya yol açmadı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis- Bodrum karayolunun Akçaalan mevkiinde, bugün saat 12.00 sıralarında, zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Dev kayalar, seyir halindeki bir kamyonetin yolcu tarafının camına ve tavanına isabet etti. Sürücü Hasan Uygun, kazayı yara almadan atlattı. Kamyonet, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken; Bodrum yönüne yol bir süre ulaşıma kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol, 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, 3. Sayfa
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