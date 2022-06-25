Geçtiğimiz 26 Mart 2022 tarihinde ise Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda yamaçtan kopan kayaların bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün Trabzon 'un Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı Yaylası'na giden yolda yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası yolun ulaşıma kapanmasına neden olluş, kayanın düşmesi sırasında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlemişti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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