Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu

25.06.2022 13:48

- Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu Gümüşhane'de, Torul-Kürtün Karayolunda yamaçtan kopan kayalar yola düştü.

- Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de, Torul- Kürtün Karayolunda yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Olay anında karayolunu kullanan bir sürücü otomobiliyle kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Gümüşhane'de, Torul-Kürtün Karayolu Budak Köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Kayaların yola düşmesi nedeniyle Torul-Kürtün Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Kayaların düşme anında karayolunu kullanan 29 AAN 487 plakalı otomobilin sürücüsü Neşat Gedik, kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayollarına ait iş makinaları 1 saatlik çalışmayla yolu temizleyerek tekrar kullanıma açtı.

Dün Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı Yaylası'na giden yolda yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası yolun ulaşıma kapanmasına neden olluş, kayanın düşmesi sırasında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlemişti.

Geçtiğimiz 26 Mart 2022 tarihinde ise Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda yamaçtan kopan kayaların bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı Trabzon'da heyelan; düşen dev kaya parçaları karayolunu kapattı D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:23 Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:35:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü, bir otomobil faciadan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement