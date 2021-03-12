ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı

12.03.2021 11:48

Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince 2 gün sonra kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince 2 gün sonra kurtarıldı. İnekleri üşümesin diye ateş yakıp başında bekleyen Şerife- Şefik Kılıç çifti, kurtarılan hayvanın başında mutluluk gözyaşları döktü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Şefik Kılıç, otlamaya çıkan ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti. Kayıp ineği uzun aramalardan sonra 100 metrelik uçurumdaki çukurda bulan Kılıç, önce kendi çabasıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Kılıç, akrabalarına haber verdi. 2 katırın desteği ve 4 köylüsü ile ineği düştüğü yerden çıkaramayan Kılıç, hayvanının üşümemesi için 2 gece ateş yakıp yanında yattı. BAŞKAN ESEN'İ ARADI

Şefik Kılıç, kendi çabasıyla ineğini kurtaramayınca Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i aradı. Başkan Esen'in talimatıyla belediyeye ait bir kepçe, ineğin düştüğü bölgeye gitti. İneğe ulaşmak için önce kepçeyle yol açan operatör, 1 saatlik uğraşın ardından hayvanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İneği halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkaran kepçe operatörü, hayvanı kepçeyle Kılıç ailesinin evine kadar götürdü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

İneğin sahibi Şefik Kılıç, iki gün önce kaybolan hayvanı derenin içinde iki taşın arasında sıkışmış vaziyette bulduğunu söyledi. Eşi Şerife Kılıç'ın yardımıyla sıkışan ineği kurtardığını anlatan Kılıç, ancak çukurdan çıkaramadığını söyledi. Gece olunca ineği battaniye ile örtüp ateş yaktığını dile getiren Kılıç, iki günlük kurtarma çabası sonuç vermeyince Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i arayarak yardım istediğini söyledi. Kılıç, "Sağolsun başkanımız kepçe ile ekip gönderdi. Onların desteğiyle ineği sağ salim çıkardık. Mal canın yongasıdır. Başkanımıza teşekkür ederim" dedi. Kılıç ailesi, kurtarılan ineğin üstünü battaneyi ile örterken mutluluktan gözyaşı döktü.

ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı
ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı

Semih Esen, Konyaaltı, Tarım, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Uçuruma yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika


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