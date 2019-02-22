Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

20 dakika önce

BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı, System.String[]
BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Doğaşı köyünde otlamaya bırakılan inek iddiaya göre yamaçtan yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki bulunan dereye düştü. İneğin düştüğünü fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, derede bulunan ineği halat yardımıyla yukarıya çıkardı. Yola çıkarılan inek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:59 Kaynak: DHA

AFAD, Bartın, Güncel
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