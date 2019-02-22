Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı
20 dakika önce
BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın
'ın Doğaşı köyünde otlamaya bırakılan inek iddiaya göre yamaçtan yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki bulunan dereye düştü. İneğin düştüğünü fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, derede bulunan ineği halat yardımıyla yukarıya çıkardı. Yola çıkarılan inek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:59 Kaynak: DHA
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