Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzuna Bağlanan İple Kurtarıldı

Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzuna Bağlanan İple Kurtarıldı

57 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.

Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzuna Bağlanan İple Kurtarıldı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.

Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde çoban A.E., dün öğle saatlerinde dağlık alanda sürücünü otlatırken, keçilerden biri yamaçtan yuvarlandı. A.E. keçiyi düştüğü yerden kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da AFAD'ı arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımı ile keçinin yanına indi. Ekipler, sakinleştirdikleri hayvanı boynuzlarına ip bağlayıp, yukarı çekti. A.E., keçisini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

Bursa, AFAD, Orhangazi, Güncel
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