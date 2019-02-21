Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzuna Bağlanan İple Kurtarıldı

BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.

BURSA'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanıp, düştüğü yerde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından boynuzlarına bağlanan iple kurtarıldı.



Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde çoban A.E., dün öğle saatlerinde dağlık alanda sürücünü otlatırken, keçilerden biri yamaçtan yuvarlandı. A.E. keçiyi düştüğü yerden kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da AFAD'ı arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımı ile keçinin yanına indi. Ekipler, sakinleştirdikleri hayvanı boynuzlarına ip bağlayıp, yukarı çekti. A.E., keçisini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti. - Bursa

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