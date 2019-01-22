Son Dakika Haberleri: Yamaçtan Yuvarlanan Taşlar, Araca Zarar Verdi

Yamaçtan Yuvarlanan Taşlar, Araca Zarar Verdi

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde yamaçtan yuvarlanan taşlar bir araca zarar verdi.

Yamaçtan Yuvarlanan Taşlar, Araca Zarar Verdi, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde yamaçtan yuvarlanan taşlar bir araca zarar verdi.

Olay, Palu Kovancılar karayolu Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu'dan Kovancılar istikametine seyir halinde olan 23 AAJ 664 plakalı araca yamaçtan yuvarlanan taşlar çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Daha öncede aynı bulvar üzerinde ilçe belediyesine ait yolcu minibüsünün yamaçtan yuvarlanan taşlar dolayısıyla hasar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Kovancılar, Elazığ, Palu, 3. Sayfa
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