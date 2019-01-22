Yamaçtan Yuvarlanan Taşlar, Araca Zarar Verdi
1 saat önce
Elazığ'ın Palu ilçesinde yamaçtan yuvarlanan taşlar bir araca zarar verdi.
Elazığ
'ın Palu
ilçesinde yamaçtan yuvarlanan taşlar bir araca zarar verdi.
Olay, Palu Kovancılar
karayolu Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu'dan Kovancılar istikametine seyir halinde olan 23 AAJ 664 plakalı araca yamaçtan yuvarlanan taşlar çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi zarar meydana geldi.
Daha öncede aynı bulvar üzerinde ilçe belediyesine ait yolcu minibüsünün yamaçtan yuvarlanan taşlar dolayısıyla hasar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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