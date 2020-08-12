Yamaçtepe evlerine yoğun ilgi - Son Dakika

Koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden bir esnaf, koronavirüse yakalandığı sosyal medyadan duyurdu.

Cide'de Nasuh Mahallesinde ikamet eden Hamdi Yapıcı, yeni tip koronavirüse yakalandı. Rahatsızlanması sonucu müracaat ettiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Hamdi Yapıcı, "Sevgili Cideliler, koronavirüse yakalandık sonunda. Bende yakalanmam kimse demesin, karantina sürecindeyiz. Hem karantina hem de evde tedavi oluyorum. Durumum iyi Allah'a şükür ama tabii ki yine hastalığın verdiği yorgunluk, kırgınlık var. Bende yakalanmam demeyin, tedbiri elden bırakmayın. Tabii ki bizde bırakmamıştık ama bir şekilde yine de bulaştı. Yine de tedbirli olmak lazım, tedbir almak lazım" dedi.