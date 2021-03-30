Yamaha'dan TMAX'in 20. yılına özel seri! - Son Dakika

Yamaha'dan TMAX'in 20. yılına özel seri!

30.03.2021 15:24
Yamaha'dan TMAX'in 20. yılına özel seri!, System.String[]

İlk kez 2001 yılında tanıtılan TMAX, Sport Scooter segmentinde 20’nci yaşını kutluyor.

CARMEDYA.COM – İlk kez 2001 yılında tanıtılan TMAX, Sport Scooter segmentinde 20'nci yaşını kutluyor.

Yamaha TMAX'in son yirmi yıla damga vuran başarısını ödüllendirdi ve TMAX 20'nci yıl özel modelini tüm dünyayla birlikte Türkiye'de tanıttı. Model, ayrı ayrı numaralandırılmış olarak yalnızca 560 adet üretilecek.

TMAX, amacı sadece işe ya da okula hızlı ulaşmak olmayan, özellikle spor motosikletin heyecan verici hızlanma ve yüksek hız dengesine, eğlenceli ve konforlu sürüş deneyimine tutkun olan kullanıcılara hitap eden bir scooter.

TMAX, geçen 20 yılda şehirli kullanıcının ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için sürekli gelişti. Dünya üzerinde sadece 560 tane olan TMAX 20'nci Yıl Modeli onu özel ve tek yapan çeşitli yeniliklerle bezendi. En önemli özelliklerinden birisi, her scooter'a kendisine özgü el işçiliği sunan dövme karbon gövde. Tek tip dokuma desenli geleneksel karbon fiberden farklı olarak TMAX 20'nci Yıl Modelinde kullanılan dövme karbon fiber bileşenler, 560 ünitenin her birini benzersiz kılan kendi yüzey kaplamasına sahip.

Kendine özgü bumerang gövde panellerinin yanı sıra ön çamurluk ve ısı korumasına sahip susturucu, TMAX 20'nci Yıl Modeli daha dinamik bir görünüm ve ayrıcalıklı hissini veren bu güçlü ve hafif karbon malzemeden üretildi. Bumerang ve çamurluktaki sarı vurgular, orijinal modelin parlak sarı renk düzenini hatırlatıyor. Birinci sınıf malzemelerden üretilmiş özel ısıtmalı selede, bumerang gövde panellerindeki ve ön çamurluktaki vurgulara uyum sağlayan sarı dikişler bulunuyor. Isıtmalı elcikler de standartt ve bu ikonik sport scooter'ın teknik özelliklerini geliştiren özel tutamaklarla donatılmış.

TMAX'in bu özel versiyonu 20'nci yıl logosu ile farklılaşıyor. 560 adet üretilecek her model kendisine özgü bir numara taşıyor. Üretim numarası, dövme karbon gövdenin el işçiliği ile birlikte her bir modele kendi özel kimliğini kazandırıyor. Tech Graphite rengiyle kaplı kontrast bronz renkli jantlar da sportif görünümü destekliyor.

20 yıllık serüven

Geçen 20 yılda müşteri beklentilerine cevap vermek için sürekli yenilenen TMAX ilk nesilde 160 km/s hıza ulaşmasını sağlayan 500 cc hacminde 2 silindirli bir motora sahipti.

2004 ve 2007 yılları arasında 2. nesil TMAX'ın sınıfında lider olan performansı, daha güçlü bir yakıt enjeksiyonlu motorun piyasaya sunulmasıyla bir sonraki seviyeye taşınırken, yeni amortisörler ve çift ön disk freni ve ABS seçeneğiyle yol tutuş kalitesi artırıldı.

2008'de 3. nesil TMAX yepyeni bir gövdeyle piyasaya sürüldü ve yol tutuş performansı tamamen yeni bir hafif alüminyum döküm şasi ile geliştirildi. Amortisör borusu çapı 2 mm artırılarak 43 mm'ye yükseltildi ve 15 inçlik yeni bir ön jant üretildi.

2012 yılında, yeni gövde tasarımının yanı sıra kayışlı şanzımana sahip daha büyük kapasiteli 530 cc motor ile donatılmış 4. nesil TMAX piyasaya sunuldu.

5. nesil TMAX, 2015 yılında piyasaya sürüldü ve bu modelde motosiklet tipi Upside Down (USD) amortisörler ve radyal monte fren kaliperleri kullanıldı.

2017 yılında 6. nesil TMAX, dinamik yeni bir görünümle piyasaya sürüldü ve farklı sürüş koşullarında daha fazla kontrol sunan bir dizi gelişmiş elektronik sürücü yardımı özellikleriyle donatıldı. Sınıfının lideri teknik özelliklerine Yamaha Çip Kontrollü Gaz Kelebeği (YCC-T) ve Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) eklendi.

TMAX, D-MODE değiştirilebilir güç modlarının bulunduğu daha yüksek teknik özelliklere sahip SX versiyonunda sunulurken DX ise hız sabitleyici, ısıtmalı sele, ısıtmalı elcikler ve elektrikli ayarlanabilir ön cam ile donatıldı.

2020 yılı, şimdiye kadarki en dinamik ve en güçlü TMAX'ın piyasaya sürülmesine tanıklık etti. Daha büyük kapasiteli 560 cc motorla birleştirilmiş daha agresif yeni gövdesi tüm TMAX deneyimini yeni bir boyuta taşıdı ve tüm zamanların en yüksek performanslı scooterı olmasını sağladı.

Yamaha'dan TMAX'in 20. yılına özel seri!

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yamaha'dan TMAX'in 20. yılına özel seri! - Son Dakika


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