Yamaha Motobike 2019'a Damga Vurdu

CARMEDYA.COM – Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ortaya çıkaran Yamaha, 2019 yılında da sektöre heyecan katmaya devam ediyor. Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha’nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus...The post Yamaha Motobike 2019’a damga vurdu appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ortaya çıkaran Yamaha, 2019 yılında da sektöre heyecan katmaya devam ediyor.



Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik

satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye

Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker "Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha'nın

toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu

ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve

hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıca

ATV ve Golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takip

ederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz." dedi.







Hizmetler çeşitleniyor



Garantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçok

hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak 'müşteri

odaklı hizmet' felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tüm

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Motosiklet sektöründe

örneği olmayan bir projeyi hayata geçirecek olan marka, yetkili bayileri ve

internet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak.

Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanak

veren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garanti

gibi ek hizmetler de sunulacak. Müşterilerine daha esnek koşullarda ve daha

avantajlı kasko opsiyonu sunan 'Yamaha Kasko' ise 2019'da hayata geçecek önemli

projelerden biri…



Kenan Sofuoğlu eğitecek!



Yamaha, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile "Spora

Gönül Ver Projesi" kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu'unda yarış

eğitimlerine başlıyor. Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaş

aralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp,

geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacaklar. Yamaha

YZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu'ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıyla

tamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen

yarışlara katılma hakkı kazanacaklar. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençler

Yamaha'nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU

nun düzenlediği 'R3 bLU cRU Challenge'da yarışma hakkı elde edecekler. Bir

sonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak.







2019'da hangi modeller gelecek?



Yamaha, XMAX 250'den sektöre yeni bir soluk kazandıran NIKEN

GT'ye, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden modelleri ile hayatın yollarını

yeni ya da deneyimli tüm sürücülere açıyor.



X-Max, Iron Max versiyonu ile geliyor



MAX Ailesi Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de satış

rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019

yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı.

Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayı

itibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan verici

performans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü ve

etkileyici performansıyla fark yaratacak.



YZF-R25 ve YZF-R125 geliyor



Yamaha'nın pistte ve pist dışında en yüksek performansı

sunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019'da yenilenerek geliyor. R

serisi DNA'sına sahip, dinamik ve heyecan verici tarzıyla yepyeni YZF-R125,

Yamaha tarafından bugüne kadar geliştirilen en ileri düzey 125 cc Super Sport

motosiklet. Yepyeni yüksek teknoloji ürünü motoru, düşük devirlerden yüksek

devirlere geçişlerde daha güçlü hızlanma ve daha fazla güç sunuyor. Şehirler

arası trafikte, keskin virajlı yollarda veya pist günlerine katılırken yüksek

güç sağlayan 249 cc iki silindirli motordan güç alan yeni 2019 model YZF-R25,

yenilenen özellikleriyle beklentilerin ötesine geçiyor. Yenilenen aerodinamik

tasarımı, alçak gidon konumu ile daha sportif sürüş imkanı sunarken, yeni

göstergesi, upside-down (USD) amortisörleri ile sürüş konforunu bir üst

seviyeye taşıyor.



Sport Touring segmenti çeşitleniyor



Tasarımı, performansı ve sahip olduğu 3 tekerleği ile

dünyada ve Türkiye'de bomba etkisi yaratan Niken, sürüşte yeni bir sayfa

açıyor. 2019'da gelecek Niken GT ile bu deneyim daha üst seviyelere çıkacak. Bu

yıl Sport Touring segmentine eklenen Tracer 700 GT yüksek ön cam, ergonomik

sele ve renk uyumlu 20 litrelik yan çantalar sayesinde daha konforlu uzun

yolculuklar için geliştirildi. Üstün performansıyla uzun seyahatler yapanların

tercihi olan Tracer 900 ise yenilenen renkleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak.





Sport Heritage ailesine retro heyecan XSR 700 Xtribute



Yeni Yamaha XSR 700 XTribute, Sport Heritage ailesine bu yıl

katılacak. Zamana meydan okuyan retro görünümüyle modern teknolojiyi

birleştiren ve Yamaha XT500 modelinden ilham alan XSR700 XTribute, yeni nesil

sürücüleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çıplak gövdeye ve doğal sürüş

pozisyonuna sahip XSR900 ve XSR700'ün bu yıl renkleri yenilendi. Yamaha'nın

özgün ve zamana meydan okuyan stile sahip XSR Sport Heritage 2019 modelleri,

1970'lerdeki GP birincisi motorlarıyla ün kazanmış kırmızı- beyaz renkli

gövdeden ilham alan cesur ve sade Garage Metal renk düzeniyle tasarlandı.



The post Yamaha Motobike 2019'a damga vurdu appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

Galatasaray, Avrupa'da 8 Maçta 1 Galibiyet Alarak Hayal Kırıklığı Yarattı

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu