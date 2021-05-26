Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış - Son Dakika

Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış

26.05.2021 10:58
Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış, System.String[]

Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Yamaha Motor Türkiye, R25 Kadınlar Kupası’nın ilkini düzenliyor.

CARMEDYA.COM – Kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için Yamaha Motor Türkiye, R25 Kadınlar Kupası'nın ilkini düzenliyor.

Kupa organizasyonu, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu işbirliği ile gerçekleşiyor.

Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen, ülke şartlarında fırsat elde edemeyen kadın yarışçılar için önemli bir fırsat sunan Yamaha R25 Kadınlar Kupası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Ülkü Yarış Pistinde gerçekleşecek. Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışı içerisinde düzenlenecek Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na her yaştan kadın yarışçılar katılabilecek. Aynı zamanda Avrupa Kadınlar Kupası'nda bu yıl Türkiye'yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz ile piste çıkma şansı yakalayacak kadınlar önemli bir deneyim elde edecek.

Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik projelere imza atmayı hedefleyen Yamaha Motor, yarış alanında kariyer planlaması yapan kadın yarışçılara ulusal yarışlarda yarışarak deneyim kazanma fırsatı sunuyor ve TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu (Dünya Supersport Şampiyonu) Kenan Sofuoğlu iş birliği ile R25 Kadınlar Kupası'nın ilkini düzenliyor. Yamaha Motor Türkiye ana sponsorluğunda Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Anlas Lastik destekleriyle düzenlenecek Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na her yaştan yarış tutkunu kadınlar katılabilecek. Yarış organizasyonu ve lisans süreçleri ise TMF tarafından yapılacak. Katılımcılar yarışlara kendi motosikleti ile katılım gösterebilecekken, motosiklet sahibi olmayanlara ise Yamaha tarafından belli bir kayıt bedeli karşılığı yarışa hazır R25, benzin ve lastik desteği verilecek. Avrupa Kadınlar Kupası'nda bu yıl Türkiye'yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz ile yarışma fırsatı yakalayacak olan kadın yarışçılar için bu organizasyon önemli bir pist deneyimi olacak.

Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış
İlayda Yağmur Yılmaz

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar "Kadınların cesaretlerini piste taşıyacağız".

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünyada motosiklet sektörünün lider firmaları arasında yer alan Yamaha sponsorluğunda düzenleyeceğimiz kupada amacımız kadınların kendilerine olan güvenlerini, cesaretlerini piste taşımalarına olanak sağlamak. Kadınların özellikle motor sporları yapıyor olma fikri aileleri tarafından çok da sıcak karşılanmamakta ve bu nedenle fazla teşvik edilmemekteler. Tüm sorumluluğu ailelerimize yüklemek yanlış olur. Hem Yamaha Türkiye hem de Federasyonumuz, TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu koordinesinde bu kupayı düzenlemek için iş birliği yaptı. Kupada bu hafta sonu yer alacak kadınlara başarılar diliyorum. Destekleri içinde Yamaha Türkiye'ye Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ederim."

Yarış Deneyimi Kazanmak isteyen kadınlar Yamaha tecrübesiyle pistlerde…

Hayallerinin peşinde koşan ve dünya pistlerinde yarışmak isteyen kadınlar uygun fırsatları yakalayamıyorlar diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever "yarış deneyimi kazanmak bu yolda kariyer planı çizen kadın erkek herkes için oldukça önemli. Yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız bLU cRU Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programını'da tam da bu yüzden başlatmıştık. Fırsat verildiğinde son derece başarılı yetenekler ortaya çıkıyor. Yamaha'nın uluslararası yarış organizasyonları ve deneyimi ile dereceye giren genç yetenekler dünya pistlerinde yarışma fırsatı yakalıyor. Bu programın öğrencilerinden Bahattin Sofuoğlu şimdi dünya pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İstiyoruz ki aynı şekilde Yamaha çatısı altında kadın yarışçılar da pistte ter döksün, Yamaha'nın dünya pistlerinde elde ettiği tecrübelerden faydalansın, hayallerini gerçekleştirsin" dedi.

Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış
Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever

Kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi

Yamaha Motor Türkiye bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğini gündemine aldı ve bu alanda oluşturduğu projeleri hayata geçirmeye başladı. Yamaha R25 Kadınlar Kupası ile startı veren markanın sırada kadınlara ücretsiz eğitim projesi var.

Hayatın her alanında kadına yönelik cinsiyet eşitliğine ihtiyacımız olduğu gibi en çok trafikte olduğunu gözlemliyoruz diyen Bora Berker Cansever "Motosiklete olan ilgi her geçen gün artıyor, kadın kullanıcı sayılarında da ciddi artış söz konusu. Ancak kadın motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya çekiniyor. Trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak, pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırarak iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy'de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz. Trafiğe çıkan kadın sayısı ne kadar artarsa toplumsal hassasiyet ve farkındalık da o kadar artacaktır. Pandemi şartları elverirse Haziran ayında Yamaha Riding Academiy'de ücretsiz eğitimleri başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yamaha Motor Türkiye'den kadınlara özel yarış - Son Dakika


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