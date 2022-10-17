Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

17.10.2022 18:35
Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası’nın İzmir Ülkü Pisti’nde gerçekleşen son ayağında şampiyonlar belli oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın İzmir Ülkü Pisti'nde gerçekleşen son ayağında şampiyonlar belli oldu.

Yamaha Motor Türkiye'nin geçtiğimiz yıl, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu iş birliği ile hayata geçirdiği R25 Kadınlar Kupası'nda bu yıl A grubunda şampiyonluğu Sahra Su Önkaya, ikinciliği Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, üçüncülüğü ise Dirim İkiz aldı. B grubunda ise birinciliği Ece Kartaç alırken ikinciliği Gözde Güney, üçüncülüğü Nilsan Boyraz aldı. İki kategoride gerçekleşen yarışlarda A grubunda yarışan kadınlar kendi motosikletleri ile yarışırken, B grubunda ise 8 kadın, markanın organize ettiği R25'ler ile yarışa katıldılar. Kupa sevinci yaşayan ve yarışan tüm kadınlar kendilerine pist deneyimi yaşatan ve bu yolda onları destekleyen Yamaha Motor Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Profesyonel hayatta çeşitli görevlerde çalışan, gönlünde motosiklet olan ve yarış heyecanı yaşamak isteyen kadınların kıyasıya rekabete girdiği Yamaha R25 Kadınlar Kupası, kadın yeteneklerin önünü açıyor. Yollarda kadın motosiklet sürücüsü sayısını arttırmak için trafikte kadına yönelik pozitif ayrımcılığa yönelik projeler geliştiren Yamaha Motor'un düzenlediği R25 Kadınlar Kupası aynı zamanda Türkiye'de bir ilk… Pist deneyimi ve yarış fırsatına kavuşan kadınlar iki yıldır başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Farklı yaşlardan 20 kadının yarıştığı 5 ayaktan oluşan R25 Kadınlar Kupası sürdürülebilir bir organizasyon olarak her yıl düzenlenerek kadınlar için fırsat yaratmaya devam edecek.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, "Yarış deneyimi kazanmak ve bu yolda kariyer elde etmek isteyen kadınların sayısı çok. Aldığımız yoğun ilgiden oldukça mutluyuz ve gururluyuz. İnanılmaz heyecanlı bir sezon geçirdik. Kupa alan yarışçılarımızı gönülden kutluyorum. Yamaha Motor'un 70 yıllık uluslararası yarış tecrübesini fırsat bekleyen herkese aktarmaya hazırız. Gelecek yıl için hazırlıklara başladık, motosiklet ve yarış sevdalısı kadınlar şimdiden hazırlıklara başlasın" dedi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren ve bu alanda önemli projelere imza atan Yamaha Motor, son iki yıldır kadınlara ücretsiz güvenli sürüş eğitimleri de veriyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Türkiye, Yamaha, İzmir, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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