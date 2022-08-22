Yamaha uzmanları geliştirdi: Yamalube

Yamalube, Yamaha mühendisleri tarafından 1960'ların başında maksimum performans odaklı bir ürün olarak ortaya çıkarıldı ve bugüne kadar tüm yenilenen motor teknolojileri ile birlikte sürekli geliştirildi.

Yamalube sadece Yamaha markası için değil tüm motosiklet markalarının kullanabileceği, motorun sıvı parçası olarak yaratılmış. Deniz, yol ya da kar tüm farklı ortamlarda kullanılan araçlar düşünülerek üretilen Yamalube yağları, her zaman maksimum performansı ortaya çıkarıyor ve araçların ömrünü uzatıyor. Yamaha Motor yağ geliştirme çalışmalarını hem makine mühendisliğinde hem de kimyada uzmanlaşmış bir mühendis ve teknisyen ekibiyle yürütüyor. Bu ekip, aynı zamanda motorların kendisini geliştiren kişilerden oluşuyor. Motor yağı, motorun çalışması ve performansı için hayati önem taşıyor ve etkinliği kullanımla birlikte kademeli olarak azalıyor. Yağı değiştirmeden bozulmaya bırakmak, daha düşük motor performansına ve en kötü senaryoda motor arızasına neden oluyor. Motosiklet motorunun mümkün olan en iyi durumda kalmasını sağlamak için, düzenli olarak yağın değiştirilmesi gerekiyor.

Motosikletlerin kalbi olan motor, birçok hareketli parçadan oluşuyor. Yağlama olmazsa, bu parçalar sürtünmenin neden olduğu ısıdan dolayı hasar görüyor. Yağlamanın amacı, sürtünme ve ısıyı azaltmak için hareketli parçaların sürtünme yüzeylerinde yağ filmleri oluşturmak ve böylece parçaları aşınma ve hasara karşı korumak. Aynı zamanda yağlama, sürtünme önleyici etkisi, soğutma etkisi, izolasyon etkisi, tampon etkisi, pas önleyici etkisi ve temizleme etkisi sayesinde motorun düzgün çalışmasına yarıyor. Yamalube yağları yüksek ince tabaka dayanıklılığı ile daha seri vites geçişine olanak sağlıyor, motor ve şanzımanı koruyarak daha uzun motor ömrünü garanti ediyor. Yamalube, Kir ve aşındırıcı tozlar gibi motor performansını olumsuz etkileyen yabancı maddeleri ufak parçacıklar halinde dağıtıp yayarak yağın düzgün ve rahat akmasına sağlıyor.

Kurulduğu günden bugüne motor mekanizmaları ile yağ arasındaki bütünsel ilişki üzerinde çalışan Yamalube'de 2 Zamanlı Arazi Yarışları Yağı (2R), 4-R Tam Sentetik Esterli Performans Yağı, Tam Sentetik 4 Zamanlı Motor Yağı 10W-40, Tam Sentetik 4 Zamanlı Motor Yağı 15W-50, Mineral Motor Yağı 10W-40, RS4GP Yağı, Yarı Sentetik Autolube 2 Zamanlı Motor Yağı, Yarı Sentetik 4 Zamanlı Motor Yağı 10W-40, Yarı Sentetik 4 Zamanlı Motor Yağı 20W-50 gibi farklı kullanım seçeneklerine göre motor gücüne odaklanan ürünler ve yağ çeşitliliği yer alıyor.

En iyi bakım motosikletin dış aksamının temizliğini de kapsıyor. Servisten çıkan motosiklete evde yapılacak temizlik ve bakımlar için Yamalube bir dizi bakım ürünü geliştiriyor. Motosikletin genel temizliğinden, lastik onarımına, zincir temizliği ve kaskın parlatılmasına kadar tam bir temizliğe olanak sağlayan bakım ürünleri malzemelerin koruyucu yeteneklerini uzatıp devam ettirmek amacıyla geliştiriliyorlar. Bakımdan temizlik ürünlerine kadar geniş ürün seçeneğine sahip Yamalube'nin kolaylıkla herkes tarafından kullanılabilen ürünleri arasında, Premium Fren Hidroliği, Amortisör Yağı – 5W, Amortisör Yağı – 10W Amortisör Yağı – 15WPremium Fren Hidroliği, Arka Aks Yağı – 80W-90, Scooter Dişli Yağı, Tekerlek Rulmanı Gresi, Fren Temizleyici, Karbüratör ve Enjektör Temizleyici, Zincir Temizleme Spreyi, Kontak Temizleyici, Soğutma suyu, Parça Temizleyici, Hızlı Lastik Onarımı, Silikon Sprey, Boya ve Plastik Cilası Proaktif Temizlik Jeli, Siper ve Kask Temizleyici yer alıyor.