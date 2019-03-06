Yaman, "Bıyık'ın Dürüstlüğüne Kefiliz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'da seçim çalışmalarına katılarak bazı temaslarda bulundu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Solhan'ın da yer aldığı seçim çalışmalarında birlik beraberlik mesajları verildi. Darıca'da dernek ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Yaman ve Bıyık, site toplantısında da Darıcalı vatandaşlarla bir araya geldiler.

YAMAN, "İŞİNİN EHLİ BİR İSİM"

Darıcalılarla çay sohbetlerinde bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'ın dürüstlüğüne kefil olduğunu ifade ederek, "Darıca Belediye Başkan adayımız Muzaffer Bıyık, kentin sorunlarını en iyi bilen, Darıca'nın ihtiyaçlarını en iyi bilen isimdir. 9 yıl ilçe başkanlığımızı yapan Muzaffer Bıyık'ın dürüstlüğüne kefiliz. Elinden de dilinden de emin olduğumuz bir isim. İşinin ehli, Darıca'yı emanet edebileceğiniz güvenilir bir isim" dedi.