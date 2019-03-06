Son Dakika Haberleri: Yaman, "Bıyık'ın Dürüstlüğüne Kefiliz"

Yaman, "Bıyık'ın Dürüstlüğüne Kefiliz"

31 dakika önce

Darıca'da seçim çalışmalarına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Muzaffer Bıyık'ın elinden de dilinden de eminiz, dürüstlüğüne kefiliz" dedi.

Yaman,

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'da seçim çalışmalarına katılarak bazı temaslarda bulundu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Solhan'ın da yer aldığı seçim çalışmalarında birlik beraberlik mesajları verildi. Darıca'da dernek ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Yaman ve Bıyık, site toplantısında da Darıcalı vatandaşlarla bir araya geldiler.

YAMAN, "İŞİNİN EHLİ BİR İSİM"

Darıcalılarla çay sohbetlerinde bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'ın dürüstlüğüne kefil olduğunu ifade ederek, "Darıca Belediye Başkan adayımız Muzaffer Bıyık, kentin sorunlarını en iyi bilen, Darıca'nın ihtiyaçlarını en iyi bilen isimdir. 9 yıl ilçe başkanlığımızı yapan Muzaffer Bıyık'ın dürüstlüğüne kefiliz. Elinden de dilinden de emin olduğumuz bir isim. İşinin ehli, Darıca'yı emanet edebileceğiniz güvenilir bir isim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:40 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, AK Parti, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunun Üzerine Düştüğü Zeynep Bebek, Son Yolculuğuna Uğurlandı DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaman, "Bıyık'ın Dürüstlüğüne Kefiliz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]